PSP não identificou ninguém nos festejos dos No Name Boys

Recorde-se que, ontem à noite, também se celebrou no camarote presidencial o 118º aniversário do Benfica, com a habitual cerimónia de entrega dos Galardões Cosme Damião.

Os No Name Boys celebraram na última madrugada, junto ao Estádio da Luz, o 30º aniversário, com fogo de artifício, tochas e petardos. A, a PSP disse não ter identificado ninguém bem como quaisquer incidentes.