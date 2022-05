PSV despede-se de Roger Schmidt: «Tudo de bom para o futuro»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante















O treinador alemão, de 55 anos, vai assumir a equipa do Benfica em 2022/23 após duas épocas em Eindhovem.

O PSV despediu-se do técnico Roger Schmidt, que vai orientar o Benfica na próxima temporada, com uma curta mensagem nas redes sociais."Caro Roger, obrigado por todo o amor, compromisso e dedicação ao nosso bonito clube. Desejamos-lhe tudo de bom para o futuro", lê-se numa publicação na conta oficial de Instagram do clube holandês, que Schmidt treinou nas duas últimas épocas.