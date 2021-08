Vinícius oficial no PSV: Benfica confirma valores da transferência e revela comissões

O PSV Eindhoven, que ainda há pouco tempo foi eliminado pelo Benfica no playoff da Liga dos Campeões, oficializou esta terça-feira a contratação de Carlos Vinícius, num negócio por empréstimo do Benfica válido por duas épocas.





Just call him .

He's here for ???!#VooruitCarlos — PSV (@PSV) August 31, 2021

O PSV esclareceu ainda que, findo o prazo, poderá acionar a opção de compra do avançado brasileiro, de 26 anos, por 10 milhões de euros por 50% do passe. O Benfica refere, em comunicado à CMVM, que essa opção será de "exercício obrigatório no caso de concretização das condições contratuais previstas".O Benfica refere ainda ter pago 237 mil e 500 euros em comissões. Caso a opção de compra do clube holandês seja exercida, os encarnados pagarão mais 950 mil euros pelos serviços de intermediação do negócio.











[notícia atualizada às 21h33]