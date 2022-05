PSV tentou ficar com Schmidt e diretor garante: «Dois jogadores vieram só por causa dele»

Toon Gerbrands, diretor geral do PSV, revelou que o clube de Eindhoven tentou ficar com Roger Schmidt mais uma temporada, mas que o treinador optou por sair, mais concretamente para o Benfica"Gostávamos que ele tivesse continuado por mais uma época. Com o investimento que foi feito no plantel e ideia de jogo, achávamos que poderíamos dar mais um passo em frente na próxima temporada", confessou o dirigente do clube holandês, numa entrevista à 'Voetbal International'.Gerbrands garantiu ainda que as chegadas de vários futebolistas alemães ao clube não se deveram apenas ao facto de serem compatriotas de Schmidt, frisando que apenas duas contratações tiveram um cunho muito forte do técnico: "Zahavi e Götze. Nunca teriam vindo se não fosse por Schmidt. Todos os jogadores foram aprovados por dois homens, o treinador e John de Jong [diretor desportivo]."