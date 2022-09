Puxão de orelhas e a coragem surgiu: palestra de Schmidt mudou mentalidade na 2.ª parte

Roger Schmidt deu um puxão de orelhas no intervalo. Na conferência de imprensa, o técnico confessou ter alertado os seus jogadores que não pareciam ter vontade de ganhar a partida. Na segunda parte, viu mesmo o Benfica a mostrar outra atitude. "Ao intervalo disse a verdade, que não estavam a jogar como uma equipa que queria ganhar. Disse que tínhamos de nos esforçar mais, jogar de forma mais agressiva e pressionar. No segundo tempo, mostrámos isso. Não foi uma questão de tática, mas sim de atitude", salientou.

Feitas as contas, o alemão viu a coragem que tinha pedido antes do jogo e era um homem orgulhoso do seu plantel. "Eles acreditaram neles próprios. Vi uma equipa muito corajosa, que jogou avançada no terreno e que não veio aqui para defender. Foi um grande passo para a nossa equipa, um jogo especial da Champions frente à Juventus. É muito bom para a confiança ganharmos aqui depois de termos estado a perder. Estou orgulhoso dos meus jogadores", frisou, em declarações à Eleven.

Bem mais efusivo no segundo golo do que no primeiro, mas sereno durante grande parte do tempo, Schmidt até acredita que o Benfica podia ter vencido por mais. "Podíamos ter feito mais golos no segundo tempo e ter 'matado' o jogo. Desperdiçámos algumas chances. O resultado é justo", considerou, mas com os pés assentes na terra em relação ao apuramento. "Começar com duas vitórias é muito bom, mas ainda faltam quatro jogos. Já mostrámos que podemos ser uma das duas equipas que seguem em frente. Agora temos de nos focar nos jogos do campeonato", analisou.