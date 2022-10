«Quase que desejo que Rafa jogue um bocadinho pior para ninguém o levar daqui...»

O Benfica garantiu ontem a presença nos oitavos-de-final, depois de ter vencido a Juventus (4-3) , num grande jogo de futebol. As águias, depois de terem chegado ao intervalo a vencer, por 3-1, dilataram ainda a vantagem até aos 4-1, mas dois golos da Juventus num minuto provocaram a incerteza no resultado. A verdade é que nenhuma equipa se fechou e tanto o Benfica e a Juventus continuaram a criar várias oportunidades.ouviu conhecidos adeptos das águias sobre a partida."A 1ª parte do Benfica foi brilhante, com o Aursnes e o Rafa a serem os melhores. Grande exibição do Benfica, à antiga. Houve ali uma pequena descontração e a equipa sofreu dois golos, mas recompôs-se e podia ter marcado mais. Resultado e triunfo justos.""O Benfica fez 75 minutos de alta intensidade e a Juventus jogou os últimos 15, quando o Benfica já não tinha gás. Impressionante a exibição do Benfica e a forma do Rafa. Quase que desejo que jogue um bocadinho pior para ninguém o levar daqui...""Benfica incrível, um show de bola completo. A Juventus até parecia uma equipa mediana perante a tremenda qualidade do Benfica. Destaque para o coletivo, mas menções especiais para o soberbo Rafa, que poderia ter feito quatro golos, e também para oAursnes."