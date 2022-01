Nélson Veríssimo conta com boas notícias no que respeita às opções disponíveis. Vlachodimos, Pizzi, Meité, Yaremchuk haviam testado positivo à Covid-19 e foram mesmo obrigados a falhar a receção ao P. Ferreira, partida a contar para a 17ª jornada da Liga portuguesa. Contudo, os quatro jogadores já treinaram esta terça-feira no Benfica Campus, de acordo com a BTV.Assim, em isolamento está apenas Jan Vertonghen , tendo sido o último a testar positivo à Covid-19.Nemanja Radonjic também já deixou o isolamento mas o internacional sérvio encontra-se a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita contraída a 19 de novembro. Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo não jogam mais esta época e também são baixas para Veríssimo.