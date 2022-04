«Que comece a batalha»: ingleses antecipam corrida desenfreada por Darwin na Premier League

O 'Daily Mail' antecipa uma luta acesa entre os clubes da Premier League pela contratação de Darwin no próximo verão. O jornal explica que o avançado do Benfica enfrentou uma espécie de teste na eliminatória da Champions com o Liverpool, uma 'audição' que, embora não tenha corrido bem aos encarnados, acabou por ser bastante positiva ao uruguaio em termos individuais - marcou dois golos aos reds, um na Luz e outro em Anfield.O jornal diz que Darwin "mostrou ter o ritmo e a força necessárias para jogar na Premier Lesgue" e fala no interesse do Manchester United, do Arsenal, do Liverpool, do Newcastle e do West Ham.E os números do avançado são convincentes: marcou 33 golos em 38 jogos, 10 deles na Liga dos Campeões. Se a isto juntarmos o facto de ter apenas 22 anos, percebe-se o porquê desta corrida que se antevê desenfreada pela sua contratação.Mas quem quiser levar Darwin vai ter de abrir os cordões à bolsa, pois o Benfica não vai deixar sair a sua joia da coroa a preço de saldo. O 'Daily Mail' - que recorda a mudança de empresário parte do jogador - cita o portal 'The Athletic' e fala em 70 milhões de euros.Os clubes ingleses não são, porém, os únicos interessados em Darwin. Atlético Madrid, Milan, PSG e Juventus também já foram apontados como possíveis destinos do avançado uruguaio, que promete ser uma das principais figuras do mercado no próximo verão. "Que comece a batalha", escreve o Daily Mail.