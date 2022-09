«Que jogador»: Dário Essugo elogiou exibição de António Silva

António Silva foi amplamente elogiado nas redes sociais, depois do jogo com a Juventus, e até um jogador do Sporting fez questão de enaltecer a exibição do central do Benfica. Em resposta à publicação da jovem águia nas redes sociais, na qual o defesa salientou que a vitória aos italianos foi um “jogo à Benfica”, Dário Essugo, de forma pouco comum, enalteceu o rival: “Que jogador”, assinalou o médio dos leões.





Além de vários colegas da formação, quem também comentou a publicação de António Silva foi Julian Weigl, jogador que deixou a Luz para rumar ao Borussia Mönchengladbach no final de agosto. “Craque”, destacou o internacional alemão.