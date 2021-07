«Quem me tramou foi o Moniz»: CM diz que Vieira acredita que Rui Costa foi obrigado a ficar calado

Acredita ter sido ‘tramado’ por José Eduardo Moniz que o deixou cair enquanto presidente do Benfica. O Correio da Manhã avança este sábado que Luís Filipe Vieira, ex-presidente dos encarnados, desabafou com os mais próximos que já perdoou a Rui Costa por tê-lo ignorado quando tomou posse. "Quem me tramou foi o Moniz e ele fez o que o Moniz lhe mandou", disse, garantindo que o agora presidente do Benfica tem de mudar de comportamento, caso queira ganhar as próximas eleições.