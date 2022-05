Quique Flores elogia Florentino, mas deixa um reparo: «Necessita de jogar para amadurecer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quique Flores deixou vários elogios a Florentino, jogador com quem trabalhou no Getafe, na última época, mas sustenta que este ainda tem coisas a melhorar. E, para tal, há algo que considera importante: Jogar de forma regular."O Florentino é um profissional excelente. Quer jogue ou não, mantém sempre o mesmo nível, nunca baixa os níveis de concentração. Está sempre preparado, sempre pronto, mas é um futebolista que tem alguns aspetos a melhorar. como na decisão na hora de passar para a direita ou a esquerda. Mas é fantástico fisicamente e necessita de jogar para amadurecer", assinalou o técnico que já orientou o Benfica na época 2008/09, em declarações à Antena 1.O treinador, de 57 anos, falou ainda de Mathías Olivera, jogador que já foi apontado ao clube da Luz, tendo perspetivado que este dificilmente irá manter-se no Getafe. "É um jogador magnífico. Tem tido um crescimento fantástico, ano após ano, sempre a melhorar e creio que esta temporada vá finalmente para uma equipa grande. Estou convencido disso", assinalou.