Quique Flores: «Seria um sonho voltar ao Benfica»

Quique Flores guarda "memórias extraordinárias" da época em que orientou o Benfica, em 2008/09 e assume que o gosto pelos encarnados "ficou sempre". "Há clubes onde estive aos quais regressaria encantado e seria um sonho voltar ao Benfica. Já não vejo aquela gente há muito tempo e seria um sonho trabalhar de novo com eles", afirmou o treinador em entrevista ao 'Expresso'.





O técnico espanhol, que está sem clube desde que deixou o Watford em 2019, continua atento ao futebol português e a Rúben Amorim. "Era um jogador muito inteligente e estou certo de que terá levado essa inteligência para a carreira de treinador. Não me parece fruto do acaso nem me espanta o sucesso que ele está a ter. Ele era um daqueles futebolistas inteligentes que os treinadores querem sempre ter nas suas equipas. Falei com o Rúben depois de sair do Benfica para o contratar, julgo que era para o At. Madrid, e tive esse interesse justamente porque era um jogador que me agradava bastante", concluiu.