Radonjic apresentado no Benfica: «Fiz perguntas ao Fejsa e ao Markovic antes de assinar»

Nemanja Radonjic foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Benfica. O extremo sérvio, de 25 anos, que chegou do Marselha por empréstimo, confessou que é "espectacular" estar nas águias e revelou ter pedido conselhos a compatriotas que representaram o clube.





"Quando surgiu a oportunidade fiquei mesmo muito contente. Fiz algumas perguntas ao Fejsa e ao Markovic antes de assinar. Gosto de driblar, assistir e também de marcar. Mas o mais importante é conquistar títulos. Conheço vários jogadores, mas o Otamendi é aquele que conheço melhor. Vou dar sempre o máximo por este clube, Estou totalmente disponível para o que que o treinador pedir. Mas o que quero é ganhar títulos. Estou mesmo feliz por estar no Benfica. E só posso prometer que vou dar sempre tudo em campo", referiu Radonjic à BTV.O avançado deixou elogios ao treinador encarnado. "Jorge Jesus é um dos melhores treinadores, ganhou vários títulos onde esteve, quer no Brasil, quer em Portugal. É um grande treinador", frisou Radonjic, elogiando a visita às instalações do estádio e museu: "Adorei ver todas as taças e todos os troféus. Gostei muito do elevador também."