Radonjic de volta e Diogo Gonçalves fora no último treino do Benfica antes do jogo com o Barcelona

O Benfica realizou esta terça-feira, no Seixal, a última sessão de treinos antes de defrontar o Barcelona, em jogo a contar da 2.ª jornada da Liga dos Campeões agendado para amanhã na Luz (20 horas). Randonjic, que recuperou de um problemo no adutor, após falhar a convocatória frente ao Vitória Guimarães, já trabalhou com a equipa, assim como Svilar.





Ausentes do treino no relvado continuam Haris Seferovic, a recuperar de uma lesão muscular do solear esquerdo, e Diogo Gonçalves, com uma lesão muscular do iliopsoas direito. O jovem Paulo Bernardo também não trabalhou sob as ordens de Jorge Jesus, com uma contusão no pé esquerdo.Ao princípio da tarde, Jorge Jesus e Grimaldo farão a antevisão da partida com o Barcelona.