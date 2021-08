Radonjic já chegou a Portugal para assinar pelo Benfica

Nemanja Radonjic aterrou este sábado à noite em Portugal, mais concretamente no Aeródromo de Tires, para assinar pelo Benfica. Como Record deu conta, o extremo internacional sérvio de 25 anos vem por empréstimo do Marselha até final da temporada.





De acordo com o jornal francês 'L'Equipe', as águias ficam ainda com uma opção de compra fixada nos oito milhões de euros.Após o triunfo sobre o Gil Vicente (0-2), Jorge Jesus foi questionado sobre este tema, não confirmando a chegada do jogador mas dando conta da provável necessidade de se contratar um elemento com características ofensivas: "Não vou falar de certezas absolutas. Fala-se em tantas certezas e depois vão para outros lados. Não tenho essa informação. Possivelmente vai sair um avançado nosso e temos de ajustar. Agora, temos vários jogadores, o scouting do Benfica tem feito esse trabalho e portanto cá estamos para ver quem pode ajustar para quem sair. É capaz de sair um jogador e temos de pensar que tem que entrar outro".