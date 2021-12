Radonjic perto do regresso

Radonjic prepara-se para voltar à competição, depois da lesão muscular na coxa direita sofrida já na receção ao P. Ferreira, no último dia 19 de novembro. O internacional sérvio recupera há mais de um mês e luta agora para poder entrar nas contas do clássico com o FC Porto do próximo dia 30. “Vemo-nos em breve”, avisou o polivalente ala, nas redes sociais, partilhando uma foto sua em competição. O reforço falhou, recorde-se, os últimos oito compromissos dos encarnados.