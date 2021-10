Rafa: «Acreditámos, acreditámos e conseguimos a vitória»

Rafa marcou o golo do triunfo do Benfica, no terreno do Vizela, mas no final do encontro salientou que o mais importante foi o regresso aos triunfos no campeonato, depois do desaire com o Portimonense, na jornada anterior.





"Conseguimos o nosso objetivo, que era a vitória, depois de não termos conseguido ganhar no último jogo. Regressámos às vitórias que era o mais importante. Na primeira parte não estivemos tão bem e na segunda parte já conseguimos ser a equipa que somos. Acreditámos, acreditámos e conseguimos a vitória", assinalou o avançado na flash interview à Sport TV, sustentando, depois, o que mudou de uma parte para a outra: "Não nos estavam a sair bem as coisas na primeira parte, estávamos a permitir muito os contra-ataques do adversário, estava a deixar-nos desconfortáveis. Na segunda parte corrigimos esses erros e conseguimos a vitória".O jogador vincou também a importância dos jogadores que entraram e salientou que todos contam. "A nossa equipa somos vários jogadores e não só o onze que começa. As mexidas são sempre importantes e os jogadores que entram acrescentam sempre. O que importa é a equipa estar bem".