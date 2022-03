Rafa após o seu golo sensacional: «Não tenho nada a dizer...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafa foi a figura do Benfica-Estoril (2-1), com um golo de bandeira em que correu mais de 80 metros para faturar, ainda na primeira parte. Ainda assim, o extremo não deu grande ênfase ao seu feito."Sobre o golo não tenho nada a dizer", limitou-se a dizer o internacional português à BTV, analisando depois a partida, onde considera que as águias não estiveram ao seu melhor nível."Foi um jogo não tão bem conseguido da nossa parte, mas conseguimos ganhar. Nota-se que a equipa está cansada devido à sequência de jogos realizados mas conseguimos a vitória", vincou.