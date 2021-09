Rafa atirou de trivela e fez o segundo golo do Benfica ao Barcelona

Aos 69' do Benfica-Barcelona, Rafa fez o 2-0 para as águias, aproveitando um ressalto e atirando com força e de trivela para o fundo da baliza catalã. Veja o lance em baixo:





.@ChampionsLeague | Benfica 2-0 Barcelona



Está feito o 2º! Grande jogada e finalização de Rafa #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/rqL38hRcw0 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 29, 2021