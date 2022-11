Rafa chega aos 250 jogos pelo Benfica

De resto, ‘à bica’ no que diz respeito aos cartões, Rafa acabou por ser substituído por Schmidt já na 2ª parte (67’), sendo assim opção na visita ao Sp. Braga, agora só a 28 de dezembro.

Um dos mais experientes no plantel do Benfica, Rafa teve uma noite especial ao ajudar a equipa a garantir mais uma vitória, mas também numa partida com um grande simbolismo. Isto porque o internacional português de 29 anos realizou o seu 250º encontro ao serviço das águias e, apesar de não ter feito o gosto ao pé, acabou por estar ligado ao desenrolar do marcador, conquistando até o penálti que originou o 1-0.