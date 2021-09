Rafa com estreia a titular em perspetiva

Jorge Jesus tem praticamente todo o plantel à disposição - Seferovic e Svilar são os únicos lesionados - e Rafa deverá estrear-se como titular nesta edição do campeonato. “O Rafa recuperou da pancada contra o Dínamo, em Kiev, está a 100 por cento e capaz de poder ser lançado. Se tudo correr normalmente, vai jogar. No lado contrário do ataque (o esquerdo), reside a dúvida sobre a continuidade de Everton ou a aposta em Darwin, com JJ a confirmar o problema muscular de Seferovic. “Ressentiu-se daquela lesão no solear [zona do gémeo]”, reiterou o técnico, sem se referir às quatro semanas de paragem previstas.

Na defesa, Lucas Veríssimo volta ao centro da defesa, o que permitirá, tudo indica, o descanso de Vertonghen.