Rafa: «É continuarmos a trabalhar para conquistarmos, pelo menos, o 38º título»

Rafa foi galardoado com o prémio de Futebolista Masculino do ano na gala Cosme Damião. Em palco, o futebolista do Benfica começou por se render à homenagem sentida a Fernando Chalana e garantiu que a equipa vai lutar pelo título de campeão."Depois da última homenagem não há muito que eu possa dizer. É muito bonita. Ficámos emocionados ao vê-la. Agradeço à minha equipa, à equipa técnica e todas as pessoas que trabalham connosco. E à minha familia. O mais importante é continuarmos a trabalhar para conquistarmos, pelo menos, o 38º [título nacional] no final da época", considerou o avançado dos encarnados.Refira-se que a equipa de Roger Schmidt já tem apenas em disputa duas competições: a Liga dos Campeões e a Liga Bwin.