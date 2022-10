Rafa e o golo da vitória: «A única coisa que importava era ganhar»

Rafa foi o autor do golo solitário (0-1) que valeu o triunfo das águias, no Estádio do Dragão, mas desvalorizou o facto de ter sido o responsável od triunfo."A única coisa que importava era ganhar, não importava quem marcasse. Seguimos jogo-a-jogo e o que queremos é ganhar", referiu o jogador, em declarações à Sport TV, tendo depois explicado que a expulsão de Eustáquio não mudou nada na estratégia das águias: "Tivemos de ser pacientes, estávamos com mais um, mas mantivemo-nos fiéis ao nosso trabalho e forma de jogar e isso levou-nos à vitoria".Com este triunfo, as águias dilataram para seis pontos a vantagem do Benfica para o FC Porto, mas Rafa considera que ainda nada está ganho. "Foi só mais um jogo que ganhámos".