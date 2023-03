Rafa eleito jogador da semana na Liga dos Campeões

Depois de uma noite em que abriu o marcador rumo à goleada, por 5-1, frente ao Club Brugge e foi eleito o homem do jogo - embora tenha decidido oferecer o troféu a Gonçalo Ramos -, Rafa Silva acabou mesmo por ser distinguido como jogador da semana na Liga dos Campeões.O avançado português, que viria a ser substituído frente aos belgas já para lá dos 90 minutos, superou a concorrência de Cucurella, do Chelsea, Tomori, do Milan, e ainda Thomas Muller, do Bayern Munique.Recorde-se que já após a primeira mão dos oitavos-de-final da Champions, havia sido um jogador do Benfica a ser eleito o homem da semana. Fredrik Aursnes tinha estado em grande destaque na deslocação à Bélgica, onde os encarnados venceram o Club Brugge por 2-0.