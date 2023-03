Rafa entregou prémio de homem do jogo a Gonçalo Ramos. O camisola 27 das águias foi eleito pela UEFA após o apito final da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões mas entregou o galardão ao avançado que bisou diante do Club Brugge (5-1), juntando ainda ao pecúlio uma assistência, precisamente para Rafa. A revelação foi feita pelo jogador formado no Seixal através da conta de Instagram."Obrigado, irmão", escreveu Ramos, mostrando o prémio aos seguidores.A publicação foi comentada por Alejandro Grimaldo também, com bom humor à mistura. "Não me dizes nada? Está na hora de me pagares um jantar", disse o defesa espanhol a Ramos. O português respondeu: "Quando quiseres".