Rafa falha jogo com o Santa Clara e Gonçalo Guedes está convocado

Gonçalo Guedes está convocado para o encontro com o Santa Clara. Em sentido inverso, Rafa estará ausente devido a lesão. Ao que foi possível apurar, o camisola 27 tem uma lesão na coxa esquerda contraída no dérbi com o Sporting, na última jornada.O jogador cedido pelo Wolverhampton chegou, assinou, treinou e foi logo convocado. Tendo sido inscrito antes das 12h00, o internacional português está às ordens de Roger Schmidt. O treinador alemão disse na conferência que Gonçalo Guedes está em boas condições e que pode jogar na posição de Rafa.Na convocatória do Benfica estão, ainda, os guarda-redes Samuel Soares e Leo Kokubo, além de Vlachodimos.Ainda de fora encontram-se os reforços Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt. Após mês e meio sem competição, estão agora a fazer uma pré-época. Schmidt também não vai poder contar com Otamendi, que cumpre castigo.