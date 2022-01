Recuperado da Covid-19, Rafa já integrou o treino que o plantel realizou hoje de manhã, no Benfica Campus. Após ter ficado fora dos encontros com Boavista e Sporting, a contar para as meias-final e final, respetivamente, da Allianz Cup, o extremo, de 28 anos, é opção para amanhã, com o Gil Vicente.





Otamendi também deverá entrar nos planos de Nélson Veríssimo. O central, de 33 anos, apresentou-se no Seixal hoje à tarde, para ser avaliado, pelo que amanhã já deverá estar presente no treino dos encarnados.

O internacional argentino viu, diante do Chile, o segundo cartão amarelo na fase de qualificação para o Mundial do Qatar, que o afasta do jogo com a Colômbia, daí que tenha sido dispensado da seleção e voltado a Portugal.