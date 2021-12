Rafa já lidera nas assistências para o campeonato

Além de ter contribuído com um golo para a vitória folgada do Benfica em Famalicão, Rafa passou ontem a ser o jogador com mais assistências no campeonato (8) à frente de Otávio e Taremi (5 cada). Em Famalicão, o internacional português, de 28 anos, somou mais três passes para golo, todos a beneficiar Darwin. Desta forma, Rafa repetiu o feito de Pizzi, que tinha sido o último jogador do Benfica com três ou mais assistências no mesmo jogo (quatro diante do Nacional em 2018/19). Por outro lado, apontou o 10º golo da temporada, ultrapassando os nove obtidos em 2020/21.