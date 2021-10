Boas notícias para Jorge Jesus na véspera de receber o Bayern Munique: Rafa já treinou esta terça-feira com a equipa, véspera da receção ao Bayern Munique para a Liga dos Campeões (20 horas).





Recorde-se que com dores no joelho direito, o camisola 27 foi dispensado dos últimos compromissos da Seleção Nacional e também falhou o encontro das águias com o Trofense, para a Taça de Portugal. A sua situação tem sido gerida com pinças, pois desde o final do jogo com o Portimonense que a ideia dos encarnados já passava por ter o veloz dianteiro a todo o gás para esta receção ao colosso alemão. Afinal, com cinco golos e três assistências nesta época, Rafa é um dos elementos fundamentais no xadrez de Jesus.Gedson, Gil Dias, Seferovic e Lázaro estão ausentes da sessão de trabalho por lesão. Também Rodrigo Pinho é baixa: o avançado do Benfica foi operado ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, depois de contrair uma entorse no treino da passada terça-feira e falhará o resto da época