Rafa protesta com árbitro

Quanto a Lumley, ouvis das boas por demorar numa reposição de bola, lembrando que era só um treino. “What the f... are you doing? [que m... estás a fazer?]”

Em campo na primeira parte, Rafa deu nas vistas pela velocidade que imprimiu, mas também pela forma com protestou, quer com o árbitro, quer com o guarda-redes Lumley. O extremo queixou-se da agressividade dos ingleses, reclamando por uma falta não assinalada. “What the f...? [que m... é esta?]”, perguntou a Michael Salisbury.