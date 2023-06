«Rafa quer ver o seu futuro salvaguardado procurando um bom contrato»

O Benfica chegou-se à frente para apresentar uma proposta que seduzisse Rafa a prolongar a ligação às águias, a qual não foi aceite. Mas, de acordo com o empresário do jogador, a SAD liderada por Rui Costa já sabe as exigências do jogador."O Rafa tem 30 anos, quer ver o seu futuro salvaguardado procurando um bom contrato que lhe dê garantias para o seu futuro de vida. Os responsáveis do clube sabem muito bem o que é que o jogador quer, portanto terá que ser o clube a resolver se tem condições para validar a vontade do jogador ou não", assinalou António Teixeira, em declarações à Antena 1.Isto numa altura em que surgem notícias de que existem clubes na Arábia Saudita interessados nos serviços do jogador que representa. "Os responsáveis do Benfica têm conhecimento de tudo o que está a acontecer em volta do Rafa. Agora é o Benfica que vai ter de decidir o futuro. Tem mais um ano de contrato, temos essa consciência, mas o Benfica é que vai ter que decidir o que pretende", frisou.