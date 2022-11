Rafa reage à vitória do Benfica em Israel com publicação curiosa: «Que se f***, sente»

Após a goleada do Benfica ao Maccabi Haifa por 6-1 e que permitiu às águias terminar no 1.º lugar do Grupo H da Liga dos Campeões, vários jogadores publicaram mensagens nas redes sociais a celebrar o feito. Enzo Fernández não deu o contributo à equipa, por estar a cumprir castigo, mas não deixou de reagir ao resultado com emojis (como pode ver numa das imagem acima)."Fuck it, feel like it. Proud (Que se f***. Sente. Orgulhoso)."Mais uma noite mágica!""Primeiro lugar na fase de grupos""Sem palavras""Noite incrível na Liga dos Campeões para ficarmos em primeiros no grupo!""Existem noites, momentos e alegrias que não precisam de legenda. Parabéns a todos por este grande objetivo""Mais uma bela noite de Liga dos Campeões. +3; Sempre focados no nosso objetivo""Para a história! Fechamos a fase de grupos da melhor maneira, no 1.º lugar! Esta família merece isto e muito mais. Seguimos juntos, sempre! Toda honra e glória a Deus""Vamos!""Noite histórica""Não havia melhor maneira de fazer a estreia na Liga dos Campeões com passagem em primeiro do grupo e golo! Com significado especial! AN""Foi feita história"