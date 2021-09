Perna de Rafa ficou neste estado após entrada dura que originou substituição

Rafa saiu aos 90 minutos do Dínamo Kiev-Benfica após uma entrada dura de Benjamin Verbic. O português caiu no relvado e o jogo ainda esteve parado para que o jogador recebesse assistência da equipa médica das águias, mas não conseguiu continuar em campo.





O extremo foi um dos melhores do lado dos encarnados, mas não tinha condições para continuar dentro das quatro linhas e foi substituído por Pizzi.A imagem em cima mostra o estado em que ficou a perna esquerda do extremo do Benfica.