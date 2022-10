Rafa sorridente como raramente se vê: «Não me costumam ver sorrir muito, pois guardo isto para dentro»

Foi um Rafa pouco comum, aquele que se viu ontem no final do encontro. De sorriso largo e entre muitos abraços. Quando questionado porque não se vê aquele Rafa mais vezes, o jogador falou um pouco mais de si. "Não me costumam ver sorrir muito, pois gosto de guardar isto para dentro, fica entre quatro paredes para amigos e família, sou uma pessoa mais resguardada, não sorrio muito para o exterior", anunciou o jogador.O extremo abordou ainda a forma como saiu de campo, debaixo de um forte aplauso e de vénias, algo que tocou o jogador: "É muito bom sentir o apoio dos adeptos, foi um momento muito bonito, é bom reconhecerem não só o meu trabalho, mas do coletivo", atirou, explicando ainda a frustração de ter estado muito perto do hattrick, em duas ocasiões: "Gostava de fazer o hattrick, não pelo hattrick, mas pela forma como estava o jogo. Se marcasse, matava o jogo e deixava-nos mais tranquilos", atirou.