Rafa vai a jogo com o Bayern Munique

Rodrigo Pinho foi a pior notícia de ontem para os encarnados, mas Jorge Jesus recebeu outra bem melhor: Rafa está fora do boletim clínico e, apesar de ainda não ter treinado a todo o gás, vai a jogo com o Bayern Munique.

Pelo menos, nisso mesmo confiam os encarnados, até pelos sinais positivos que o extremo tem dado. Com dores no joelho direito, o camisola 27 foi dispensado dos últimos compromissos da Seleção Nacional e também falhou o encontro das águias com o Trofense, para a Taça de Portugal. A sua situação tem sido gerida com pinças, pois desde o final do jogo com o Portimonense que a ideia dos encarnados já passava por ter o veloz dianteiro a todo o gás para esta receção ao colosso alemão. Afinal, com cinco golos e três assistências nesta época, Rafa é um dos elementos fundamentais no xadrez de Jesus.