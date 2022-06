Rafael Brito: «Convicção máxima de que a expressão certa é um 'até já Benfica'!»

Rafael Brito viu esta quarta-feira a ligação oficializada ao Marítimo, por empréstimo do Benfica, e usou as redes sociais para abordar o fim, ainda que temporário, da ligação às águias."Tempo de mudança e novos desafios! Foram 12 anos de honra e orgulho por vestir a camisola do Benfica ! Um longo percurso que me deu amizades para a vida, que me ensinou o que é o futebol dentro e fora das quatro linhas, que me deu as raízes e valores que me definem enquanto homem. Agradeço do fundo do coração a todos os que contribuíram para o meu crescimento e me acompanharam nesta caminhada que agora conhece novos horizontes e desafios, levo-vos a todos comigo! Convicção máxima de que a expressão certa é um 'até já Benfica'!", escreveu o médio português.Rafael Brito, de 20 anos, cumpriu 27 jogos pela equipa B dos encarnados em 2021/22 e tem contrato com o clube da Luz até junho de 2024.