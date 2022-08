Rafael Rodrigues e a Taça Intercontinental sub-20: «Este jogo vai ser por Chalana»

Rafael Rodrigues, um dos capitães dos sub-20 do Benfica, ambiciona conquistar a Taça Intercontinental no domingo, diante do Peñarol, lembrando um símbolo do clube da Luz recentemente desaparecido, Fernando Chalana."Este jogo vai ser por todos os benfiquistas, em especial por ele. Era alguém muito especial. Ajudou-nos a todos e tive oportunidade de trabalhar por ele", vincou o lateral-esquerdo, de 20 anos, em declarações à BTV.Vencedor da Youth League em abril passado, Rafael Rodrigues espreita agora o triunfo na primeira edição da Taça Intercontinental, frente à equipa que conquistou a Libertadores sub-20. Já foram vendidos mais de 38 mil bilhetes para o Estádio Centenário, em Montevideu."Vai ser um ambiente fora de comum. Gostamos disso, apesar de não estarmos muito habituados em Portugal, mas será importante para o nosso futuro. Vai ser um jogo incrível. Trata-se da primeira edição do troféu e é importante entrar a ganhar", afirmou, ainda.Rafael Rodrigues é um dos 22 jogadores convocados por Luís Castro e que hoje treinaram no Complexo Uruguai Celeste, casa das seleções daquele país da América do Sul.Guarda-redes: Samuel Soares, André Gomes e Pedro Souza;Defesas: Lenny Lacroix, João Tomé, Rafael Rodrigues, Adrian Bajrami, Martim Ferreira e Francisco Domingues;Médios: João Neves, Nuno Félix, Diogo Prioste, Cher Ndour, Martim Neto, Zan Jevsenak e Diogo Nascimento;Avançados: João Resende, Luís Semedo, Gerson Sousa, Henrique Pereira, Diego Moreira e Ricardo Nóbrega;