Rafaela Pimenta: «Espero fazer, em breve, alguma coisa em Portugal»

Rafaela Pimenta, a empresária de Haaland e uma das pessoas mais influentes do futebol mundial, assume que gostava de entrar no mercado português, mas com cautelas, pois não pretende imiscuir-se no trabalho do "amigo" Jorge Mendes. "Espero fazer, em breve, alguma coisa em Portugal. Estamos a pensar mas é preciso cuidado porque conheço bem e sou muito amiga de Jorge Mendes. Tenho grande respeito por ele", assinalou, à margem da divulgação dos nomeados para o Golden Boy.

A agente brasileira, que herdou a carteira de Mino Raiola, não representa nenhum jogador português ou a atuar em Portugal, mas garante que conhece bem o nosso país e que, recentemente, até esteve na Luz. "O país é adorável, vou muitas vezes mas nunca tinha estado no estádio do Benfica. Estive no jogo do título [receção ao Santa Clara] e adorei. O estádio é lindo e havia grandes jogadores", atirou.

A empresária abordou ainda o mercado de transferências, para dar conta de que, depois da contratação de Bellingham pelo Real Madrid – custou 103 milhões de euros –, não espera ver mais vendas deste valor a curto prazo. "Penso que não haverá muitos jogadores de 100 milhões", referiu Rafaela.