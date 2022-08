Raków garante que "não existe nenhuma oferta até agora" por Vladan Kovacevic

Vladan Kovacevic está perto de rumar ao Benfica, tal comonoticiou, e a mudança do guarda-redes bósnio está apenas dependente da saída de Helton Leite da Luz.Do lado do atual clube do guardião, o Rakow, a postura é 'defensiva'. O presidente do Conselho Fiscal do emblema polaco, Wojciech Cygan, garantiu que até agora não há novidades."Eu não sei nada sobre isso, não existe nenhuma oferta específica recebida até agora no Raków", frisou em declarações ao jornal polaco 'Sport'. Há dias, o mesmo dirigente havia-se mostrado crente de que Vladan Kovacevic iria ficar no clube polaco, a menos que "chegasse uma oferta difícil de ser recusada"."Atualmente, o Vladan [Kovacevic] está lesionado. Acreditamos que ele voltará em breve, mas esse facto reduz a probabilidade de uma transferência", adiantou a 11 de agosto numa entrevista ao canal de podcast 'Meczyki'.