Ramon não interessa ao Benfica

Ramon, lateral-esquerdo do Flamengo, foi ontem apontado ao Benfica pela imprensa brasileira. De acordo com o ‘Torcedores’, as águias estariam interessadas na terceira opção da equipa brasileira, atrás dos experientes Filipe Luís e Renê. Ao que Record apurou, não existe interesse do emblema da Luz em contratar o defesa, de 20 anos, que está agora às ordens de Paulo Sousa. Ramon, formado no clube rubro-negro, estará na mira do Basileia e do Granada, com os suíços na frente. Na temporada passada, foi a jogo em 24 jogos ocasiões e marcou dois golos.