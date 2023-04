Ramos colado a João Mário: somam 17 golos cada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica vai dominando coletivamente... e não só. Em termos individuais, o clube da Luz também se vai superiorizando de forma notória, algo facilmente comprovável tendo em conta a lista de melhores marcadores do campeonato.





Com o golo decisivo em Vila do Conde, Gonçalo Ramos passou a somar 17 tiros certeiros e apanhou o colega João Mário no topo dos artilheiros. Olhando para toda a temporada, o avançado português leva 25 golos e 5 assistências em 37 jogos e continua a assumir-se como o ‘homem-golo’ dos encarnados. Totaliza sete golos nos últimos sete jogos. Tudo dito.