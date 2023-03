Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ramos, "dúvidas" e a comparação com Darwin em Inglaterra: «Não me parece que olhem como um risco» Exibição com o Brugge aguça apetite dos interessados, frisa Anton Stanley, jornalista da 'talkSPORT'





• Foto: Lusa/EPA