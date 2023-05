Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ramos ou Musa? «A titularidade do croata pode condicionar o estilo de jogo do Benfica» Águias terão tendência para "acentuar o jogo direto" com o camisola 33, diz analista Alexandre Araújo





• Foto: Luís Manuel Neves