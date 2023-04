Ramos vibrou com adeptos

Logo na fase inicial da etapa complementar, o Benfica deu mostras de entrar com força atrás do golo que surgiu precisamente aos 46’. Aí, Gonçalo Ramos, com instinto matador e a aproveitar uma bola de ressalto na área, rematou forte e colocado para o golo que deu a vitória aos encarnados. O remate certeiro levou ao delírio os milhares de adeptos benfiquistas que marcaram presença nos Arcos, com a falange presente na zona visitante a merecer um momento de comunhão com o plantel.





É que Ramos e os companheiros partiram logo para festejar junto com os adeptos, sendo ‘engolidos’ pelos mesmos junto à bancada.