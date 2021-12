Ranking UEFA: vitória do Benfica consolida lugar de Portugal

A vitória do Benfica ajudou Portugal a consolidar a 6ª posição no ranking da UEFA, naquele que foi o primeiro resultado positivo de uma equipa portuguesa nas competições europeias disputadas esta semana, tendo em conta as derrotas do Sporting (contra o Ajax) e FC Porto (contra o At. Madrd) – o Sp. Braga recebe hoje o Estrela Vermelha, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa e pode contribuir.

Com efeito, Portugal conquistou, até à data nesta semana, 1.167 pontos, apenas superado pela Espanha (1.286), Áustria (1.400) e França (1.500), pelo que também este último país, no 5º lugar, dilatou a distância para as cores nacionais. Já a Holanda, na 6ª posição, somou 0.400 pontos, no entanto ainda faltam entrar em ação o PSV (Liga Europa) e o AZ Alkmaar, Vitesse e Feyenoord (Conference League).