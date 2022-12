«Rara combinação de energia ilimitada, técnica imaculada e inteligência tática»: o perfil de Enzo aos olhos da FIFA

Enzo Fernández foi, inevitavelmente, uma das maiores surpresas do Mundial do Qatar. O jovem médio, de 21 anos, tornou-se numa das peças fundamentais no meio-campo da Argentina orientada por Lionel Scaloni, que não teve dúvidas em chamá-lo para o Campeonato do Mundo apesar da sua pouca experiência com a camisola da albiceleste.

Esta quarta-feira, a FIFA recordou a históriua do jovem médio que chegou no início da presente temporada ao Benfica, a troco de 10 milhões de euros (mais 8M€ por objetivos) por 75% do passe, considerando-a como "uma das mais fascinantes deste inesquecível Campeonato do Mundo".

Enzo Fernández estreou-se na seleção da Argentina no dia 24 de setembro, quando já se encontrava no Benfica, ao entrar na segunda parte do particular contra Honduras, que terminou com um triunfo albiceleste por 3-0. Desde então, somou mais nove internacionalizações - dois jogos particulares frente a Jamaica e Emirados Árabes Unidos e sete para o Mundial'2022 -, com os últimos quatro com estatuto de titular e totalista (oitavos de final, quartos de final, meias-finais e final).

"Jogar com o Leo [Messi] dá-me uma enorme alegria. É o realizar de um sonho", disse o médio logo após a sua estreia pela albiceleste, declarações que foram hoje recuperadas pela reportagem publicada no sítio oficial da Internet da FIFA, traçando o perfil do futebolista: "Rara combinação de energia ilimitada, técnica imaculada e inteligência tática fez com que ambientasse rapidamente ao futebol europeu." Segundo a FIFA, estas características ajudaram o Benfica a "varrer tudo em casa e fora de portas" até ao momento em jogos oficiais esta temporada.

"Com apenas 21 anos, a capacidade de Fernández em ditar o ritmo do jogo destaca-o como um talento especial. Enzo tem um passe nítido, incisivo e preciso - tem uma taxa de precisão de passe de 90% nos jogos para o campeonato esta temporada e foi de 88% nos jogos do Campeonato do Mundo. Entretanto, a sua capacidade em contribuir no último terço revela-se nos três golos e cinco assistências que já somou pelo Benfica", pode ler-se, acrescentando: "A capacidade de remate de Enzo Fernández foi exibida de forma memorável no jogo de vida ou de morte da Argentina frente ao México na fase de grupos [do Mundial], quando de forma habilidosa rematou no canto superior da baliza de Guillermo Ochoa para selar uma vitória por 2-0. Tinha entrado como suplente nesse jogo, mas seria titular em todas as outras partidas da campanha triunfante da Argentina no Campeonato do Mundo."

Por fim, a FIFA enaltece a influência que o médio teve no meio-campo da Argentina. "A significante influência que teve nesta equipa da Argentina ficou bem patente quando foi um dos apenas cinco jogadores que jogaram os 120 minutos da final", refere a mesma análise.



Recorde-se que Enzo Fernández foi eleito o melhor jovem jogador do Mundial'2022, distinção que recebeu no palco montado no relvado do Estádio Lusail, na companhia de Lionel Messi (MVP do Mundial), Emiliano Martínez (melhor guarda-redes do Mundial) e Kylian Mbappé (melhor marcador do Mundial). Isto tudo aconteceu apenas seis anos após escrever uma carta aberta a Lionel Messi através da sua página do Facebook, quando tinha 15 anos. "Faz o que quiseres, Lionel, mas por favor pensa em ficar. Mas fica para te divertires, que foi aquilo que te tirámos. Num Mundo com pressões absurdas, acabam por tirar o que de mais nobre tem um jogo: a diversão. Em criança de certeza que sonhavas representar o teu país e divertir-te. Ver-te jogar com esta camisola é o maior orgulho do Mundo. Joga para divertir-te, pois quando o fazes não tens nem ideia do prazer que nos dás. Obrigado e desculpa", escreveu na altura Enzo Fernández.