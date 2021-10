Raúl de Tomás: «Benfica? Mais do que um erro foi um sucesso, mas passei mal...»

Raúl de Tomás, antigo avançado do Benfica e atualmente ao serviço do Espanyol, falou sobre os momentos que viveu de águia ao peito. A atravessar uma fase bastante regular na LaLiga e no clube que vai apoiar "até morrer", o ponta-de-lança considera a transferência para a Luz um "sucesso", uma vez que lhe abriu as portas para a sua forma atual.





"Vinha de uma boa temporada com o Rayo Vallecano e o Benfica chamou-me logo no verão. Nem sequer fiz a pré-temporada. Quando as coisas não saem bem no futebol sabes que o foco vai cair em ti, no avançado, porque o futebol, no final de contas, são golos. Mas isso é o que te fortalece para conseguires encarar a partida seguinte", revelou ao 'AS'.Questionado sobre se considera o Benfica o "maior erro da sua carreira", o espanhol frisa que acha precisamente... o contrário. "Mais do que um erro, diria que foi um sucesso. Se não tivesse ido para o Benfica, não estaria aqui no Espanyol. As coisas acontecem porque têm de acontecer. É preciso agradecer, e para agora estar feliz, era preciso acontecer algo mau ali, ainda que tenha passado muito mal".Relativamente à vitória histórica das águias sobre o Barcelona esta semana, em jogo da Liga dos Campeões, Raúl de Tomás não escondeu a satisfação, uma vez que os catalães são um dos grandes rivais do clube que atualmente representa. "Sou sempre das equipas onde já joguei. Apostaram em mim, e isso deixou-me feliz, apesar de não ter corrido bem. Sendo assim, claro que fiquei contente!", rematou.