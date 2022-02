Raúl de Tomás diz que bateu no fundo no Benfica: «Não queria ir mas havia muitos interesses»

Em dia de dérbi com o Barcelona, Raúl de Tomás, avançado do Espanyol, recordou alguns episódios da carreira numa entrevista ao 'El País'. O jogador lembrou os tempos difíceis por que passou nos escalões de formação do Real Madrid e falou da sua passagem pelo Benfica como um dos momentos em que bateu no fundo."Se não tiveres a maturidade necessária para assimilar as coisas, podes ir à merda, como eu fui", explicou RDT, referindo-se à sua passagem pelo Real Madrid. "Sei que se tivesse feito as coisas de outra maneira, teria tido mais oportunidades em Madrid. Muitas vezes queixava-me que não estava na equipa principal, mas eu não estava a dar tudo, a 100 por cento. Não era profissional fora do campo, era jovem e, como muitas vezes acontecesse nessas idades, fazia coisas que não eram as mais corretas para um desportista profissional."Depois, perguntam-lhe quantas vezes tocou fundo. "Três", responde o avançado, enumerando-as de seguida. "A primeira quando tive de deixar o meu bairro para viver no centro de formação do Real Madrid. Estava perdido e o clube deu-se conta que se não me tirassem dali ia acabar por deixar o futebol. Aceitei e isso foi uma decisão importante. A segunda foi quando contratei o meu amigo Pablo, que é treinador pessoal. Foi uma das melhores decisões que tomei. Hoje pratico boxe, faço meditação e estou em perfeitas condições físicas."E a terceira? "Nunca tinha falado disto. Eu não queria ir para o Benfica. Mas havia muitos interesses. Lisboa é uma cidade muito bonita e o Benfica é um grande clube, mas quando as coisas não correm bem no teu trabalho, tudo parece mal."