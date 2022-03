Raúl de Tomás e o falhanço no Benfica: «Nem o treinador percebeu bem onde eu jogava»

Raúl de Tomás foi convocado para os próximos jogos de preparação da seleção espanhola, num sinal que deixou para trás o mau momento que viveu no Benfica, em 2018/19. De qualquer forma, para essa fase menos boa, o jogador, de 27 anos, tem uma explicação.

"Desde o início que não encaixei bem no sistema de jogo do Benfica, no estilo do futebol português. Penso que nem o treinador [n.d.r. Bruno Lage] percebeu bem a posição em que eu jogava. Sou um avançado e, na maioria dos jogos, colocavam-me a jogar atrás do avançado. Não me adaptei a essa posição, à qual não estava habituado. Esse acabou por ser um fator-chave para as coisas não me terem corrido bem", reiterou, em entrevista à revista ‘El Club del Deportista’, tendo mesmo sublinhado que a passagem pela Luz "foi o pior momento da carreira".

O dianteiro rumou depois ao Espanyol, ajudando a equipa a voltar à La Liga e, nesta época, já apontou 14 golos em 29 jogos, o que lhe valeu uma importante chamada à La Roja.