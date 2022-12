Real Madrid de olho em Enzo Fernández para... pagar menos por Jude Bellingham

O grande Mundial'2022 feito por Enzo Fernández colocou o jogador do Benfica na rota dos grandes clubes europeus e o Real Madrid não foge à regra. Os merengues estão de olho na evolução do argentino, mas a verdade é que, segundo o 'AS', o alvo preferencial dos merengues é outro, o inglês Jude Bellingham. E Enzo até pode ajudar a tornar esse outro negócio realidade... e mais barato. Pode ser estranho, mas a estratégia já funcionou no passado e o Real Madrid quer voltar a colocá-la em marcha.





A publicação espanhola recorda, por exemplo, quando o Real Madrid quis contratar Xabi Alonso em 2009. Fartos de esperar pelo Liverpool, que não tencionava baixar as suas exigências, os merengues voltaram-se para Steven Defour, avançaram determinados para a sua contratação e fizeram com os ingleses acabassem por dar o braço a torcer e baixar as suas pretensões. Estratégia similar foi tentada no ano passado com Kylian Mbappé e Erling Haaland, mas aí sem sucesso, já que o francês ficou em Paris e o norueguês deixou o Borussia Dortmund para rumar ao Manchester City.A ideia do Real Madrid é, por isso, conseguir baixar as exigências dos alemães, que por agora apontam à cláusula de 150 milhões de euros para libertar o médio inglês de 19 anos. Um valor elevado, mas apenas 30M€ acima daquilo que o Benfica exige nesta fase para libertar o médio argentino.